Инженерная инфраструктура повреждена после атаки БПЛА по Белгородской области

ВСУ атакуют Белгород.
Украина нанесла ракетный удар по Белгороду, повреждена городская инфраструктура. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
«Ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление. Аварийные и оперативные службы находятся на местах и занимаются ликвидацией последствий. Полная картина происшедшего уточняется», — написал губернатор Вячеслав Гладков.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше