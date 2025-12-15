Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инженерная инфраструктура повреждена после атаки БПЛА по Белгородской области

Украина нанесла ракетный удар по Белгороду, повреждена городская инфраструктура. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

ВСУ атакуют Белгород.

Украина нанесла ракетный удар по Белгороду, повреждена городская инфраструктура. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

«Ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал. В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление. Аварийные и оперативные службы находятся на местах и занимаются ликвидацией последствий. Полная картина происшедшего уточняется», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше