Часть трассы под Екатеринбургом закроют на два дня. Фото

Ремонтные работы продлятся два дня.
На Пермском тракте перекроют часть съезда в Первоуральск (Свердловская область) по направлению из Перми. Все дело в ремонтных работах, которые пройдут 15 и 16 декабря. Дорогу будут перекрывать с 08:00 до 19:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 км 326 — км 327 (Первоуральский МО) в направлении из г. Пермь в г. Первоуральск планируются дорожные работы! Движение на съезде будет перекрыто!» — рассказали дорожники.
Проезд в город будет осуществляться после разворота на транспортной развязке через несколько километров. Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.