Часть трассы под Екатеринбургом закроют на два дня. Фото

На Пермском тракте перекроют часть съезда в Первоуральск (Свердловская область) по направлению из Перми. Все дело в ремонтных работах, которые пройдут 15 и 16 декабря. Дорогу будут перекрывать с 08:00 до 19:00, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».