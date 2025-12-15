Стало известно, кем были исполнители теракта в Сиднее

По данным следствия, оба мужчины были жителями района Бонниригг на юго-западе Сиднея. В результате силового задержания 50-летний отец был убит, а его 24-летний сын тяжело ранен. Комиссар Лэньон отметил, что предварительные данные не указывают на длительное планирование нападения. Также он сообщил, что один из подозреваемых на законных основаниях владел огнестрельным оружием около десяти лет.