ВСУ атаковали Белгородскую область, есть серьезные повреждения инфраструктуры: онлайн-трансляция

В Белгородской области отражается атака ВСУ, есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры, повреждены многоквартирные дома. В ряде регионов объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ряде регионов действуют ограничения.

02:44 Ранее Минобороны РФ также сообщило об отражении атаки более 70 беспилотников над регионами в период с 20.00 мск до 23.00 по Москве. 52 БПЛА — над территорией Ростовской области, десять — над Брянской, три — над Белгородской, по два — над Тульской и Рязанской и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и акваторией Азовского моря.

02:40 Беспилотная опасность введена на территории Орловской, Рязанской, Белгородской, Тульской областях. Об этом сообщают оперштабы и губернаторы регионов.

02:38 Сняты ограничения в авиагаванях Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.

План «Ковер» введен в трех воздушных гаванях РФ.

02:37 Ранее в аэропортах Волгограда, Домодедово, Жуковский (Раменское) был введен запрет на использование воздушного пространства. Скорректирован ряд рейсов. Информацию распространил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

02:35 Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

02:35 Ракетный удар нанесен по Белгороду. В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление. Об этом в официальном telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

