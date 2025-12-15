ВСУ атаковали Белгородскую область, есть серьезные повреждения инфраструктуры: онлайн-трансляция

02:44 Ранее Минобороны РФ также сообщило об отражении атаки более 70 беспилотников над регионами в период с 20.00 мск до 23.00 по Москве. 52 БПЛА — над территорией Ростовской области, десять — над Брянской, три — над Белгородской, по два — над Тульской и Рязанской и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и акваторией Азовского моря.