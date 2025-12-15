Военный суд начнет допрос подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле»

Напомним, чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни более 130 человек. Террористы ворвались в здание за несколько минут до начала концерта группы «Пикник» и стали расстреливать людей в упор, а потом подожгли концертный зал, который выгорел дотла. Всё это они сделали за 18 минут.