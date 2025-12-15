Военный суд начнет допрос подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле»

2-й Западный окружной военный суд в рамках выездного заседания в столичном суде приступит к допросу ключевых обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Всего по этому делу проходят 19 обвиняемых, процесс ведется в закрытом режиме.
«Допрос начнется с Шамсидина Фаридуни* — одного из четырёх стрелков, устроивших бойню в “Крокусе”. После этого планируется допрос остальных трёх боевиков, причастных к нападению в концертном зале Красногорска», — рассказал агентству ТАСС один из участников процесса.
Шамсидин Фаридуни* — гражданин Таджикистана, родом из кишлака Лойоби в районе города Гиссар, находящегося примерно в 50 км от Душанбе, и один из террористов, непосредственно участвовавших в расстреле посетителей «Крокус Сити Холла». Ранее сообщалось, что он единственный, кто «раскаялся в содеянном».
Как известно, исполнители преступления признали, что Украина стоит за организацией теракта.
Напомним, чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни более 130 человек. Террористы ворвались в здание за несколько минут до начала концерта группы «Пикник» и стали расстреливать людей в упор, а потом подожгли концертный зал, который выгорел дотла. Всё это они сделали за 18 минут.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.