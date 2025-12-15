День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР

Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.