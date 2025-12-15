Интерес россиян к поездкам в Китай вырос на треть после отмены виз

С 15 сентября по 15 декабря каждое второе путешествие в Китай оформляли жители Москвы. По 10% проданных билетов пришлось на жителей Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга, еще 5% — на хабаровчан. Спрос на вылеты из Сочи и Казани вырос в три раза относительно 2024 года, а из Санкт-Петербурга, Владивостока и Екатеринбурга — в два раза.