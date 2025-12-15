Интерес россиян к поездкам в Китай вырос на треть после отмены виз

Самые популярные среди россиян направления — курортный город Санья, Гонконг и Шанхай.
Интерес россиян к поездкам в Китай после отмены виз вырос на 31% с сентября по декабрь 2025 года по сравнению с теми же месяцами 2024-го. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту».
«Быстрее всех на безвиз отреагировала молодежь: в сентябре — декабре интерес зумеров к направлению удвоился. При этом сами перелеты остаются доступными», — сказал замдиректора по развитию авиарынка в сервисе Артем Кузьмин, его слова приводит ТАСС.
С 15 сентября по 15 декабря каждое второе путешествие в Китай оформляли жители Москвы. По 10% проданных билетов пришлось на жителей Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга, еще 5% — на хабаровчан. Спрос на вылеты из Сочи и Казани вырос в три раза относительно 2024 года, а из Санкт-Петербурга, Владивостока и Екатеринбурга — в два раза.
Как ранее объявил пресс‑секретарь МИД КНР Го Цзякунь, для граждан России вводится временный безвизовый режим. Он будет действовать с 00:00 15 сентября 2025 года (по пекинскому времени) до 24:00 14 сентября 2026 года — в этот период россияне с действующими загранпаспортами смогут посещать Китай без визы, передает RT.