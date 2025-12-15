Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде после ракетного удара начали восстановительные работы, пострадавших нет

В Белгороде власти города приступили к восстановительным работам после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.

Многоквартирные дома повреждены в Белгороде.

В Белгороде власти города приступили к восстановительным работам после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.

«Нанесен ракетный удар по нашему городу. Есть разрушения. По предварительным данным, среди горожан пострадавших нет. Повреждено остекление в 6 многоквартирных домах и одном частном доме. Все экстренные службы работают на месте, начаты работы по временному закрытию теплового контура поврежденных домов», — предупредил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Глава города также отметил, что с утра к работе подключится управление районов. Они зафиксируют весь ущерб и передадут данные строителям, чтобы оперативно приступить к восстановлению. При обнаружении повреждений в доме или если вам нужна помощь — звонить по номеру 112.