В Белгороде после ракетного удара начали восстановительные работы, пострадавших нет

Многоквартирные дома повреждены в Белгороде.
В Белгороде власти города приступили к восстановительным работам после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.
«Нанесен ракетный удар по нашему городу. Есть разрушения. По предварительным данным, среди горожан пострадавших нет. Повреждено остекление в 6 многоквартирных домах и одном частном доме. Все экстренные службы работают на месте, начаты работы по временному закрытию теплового контура поврежденных домов», — предупредил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Глава города также отметил, что с утра к работе подключится управление районов. Они зафиксируют весь ущерб и передадут данные строителям, чтобы оперативно приступить к восстановлению. При обнаружении повреждений в доме или если вам нужна помощь — звонить по номеру 112.