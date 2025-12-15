В мэрии прокомментировали ситуацию с кладбищем в Жебреях

Новых мест для захоронений создавать не будут.
Расширения территории и устройства новых мест захоронений на участке кладбища в селе Жебреи не планируется. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Причин для беспокойства нет. Новых захоронений не будет. Все изменения коснутся только документов», — заявили в администрации муниципального округа.
Граждане интересуются, не повлияет ли оформление документов на возможность расширения кладбища в дальнейшем и не ухудшится ли экологическая обстановка в Жебреях, если появятся дополнительные захоронения. В администрации подчеркивают, что речь идет исключительно о уточнении границ и юридического статуса земли, которая и так числится как территория кладбища и фактически используется по этому назначению много лет.
По данным пресс-службы, корректировка затрагивает кадастровые и правоустанавливающие документы. Это делается для того, чтобы устранить старые юридические несоответствия и привести учет земель в соответствие с нормами земельного и градостроительного законодательства. Власти утверждают, что после завершения процедуры фактическая территория кладбища не изменится, новые участки под захоронения в Жебреях не выделяются, а статус окружающих земель остается прежним.