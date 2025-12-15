В мэрии прокомментировали ситуацию с кладбищем в Жебреях

Граждане интересуются, не повлияет ли оформление документов на возможность расширения кладбища в дальнейшем и не ухудшится ли экологическая обстановка в Жебреях, если появятся дополнительные захоронения. В администрации подчеркивают, что речь идет исключительно о уточнении границ и юридического статуса земли, которая и так числится как территория кладбища и фактически используется по этому назначению много лет.