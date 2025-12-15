Ресторан горит в подмосковном Тучково

В подмосковном посёлке Тучково сотрудники МЧС тушат пожар в ресторане. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Сообщается, что ресторан расположен в двухэтажном здании и вначале огонь охватил 400 квадратных метров площади.
Позже охваченная огнём площадь увеличилась до 600 квадратных метров, ресторан горел открытым пламенем.
Сообщалось, что 15 человек самостоятельно эвакуировались из горящего помещения, по предварительной информации, пострадавших нет.
Позже появилась информация о локализации возгорания на 600 квадратных метрах и ликвидации открытого горения.
