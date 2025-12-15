Техасский подросток убил троих родственников бывшей девушки после ссоры

Ранее в американском штате Алабама полиция арестовала 64-летнюю женщину, которая застрелила любовника в парке. Девушка рассказала, что мужчина был ее любовником. 30 ноября они встретились в парке, после чего он попытался разорвать отношения. По словам американки, это так ее разозлило, что она не выдержала, достала пистолет и три раза выстрелила в возлюбленного.