Техасский подросток убил троих родственников бывшей девушки после ссоры

В американском штате Техас 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве трех человек, включая мать своей бывшей девушки, а также ее младшего брата и сестру. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире тела 39-летней Джессики Родригес, ее 9-летнего сына и 13-летней дочери. Глава полиции Майк Герке охарактеризовал случившееся как «трусливый акт насилия».
Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан правоохранителями спустя примерно 40 минут. Полиция пока не уточнила, находилась ли дома сама бывшая подруга стрелка, но подтвердила, что она жива и не пострадала. Мотивы произошедшего устанавливаются в ходе расследования, говорится в сообщении.
Ранее в американском штате Алабама полиция арестовала 64-летнюю женщину, которая застрелила любовника в парке. Девушка рассказала, что мужчина был ее любовником. 30 ноября они встретились в парке, после чего он попытался разорвать отношения. По словам американки, это так ее разозлило, что она не выдержала, достала пистолет и три раза выстрелила в возлюбленного.