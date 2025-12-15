Бабушка Ольга установила рекорд в мире гейминга: в 77 лет она стала звездой CS2

Бабушка Ольга — 77-летняя российская стримерша по CS2 — стала победительницей в номинации «Лучший игровой момент года» на международной премии NNYS. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В августе 2025 года во время матча она осталась один на один против пятерых соперников. Играя на известной карте Dust2, российская пенсионерка смогла самостоятельно уничтожить всю команду противника, оформив «эйс» — редкий момент, когда один игрок побеждает полностью команду противника.
Кроме этого, в списке её достижений — 30-дневный стрим-марафон по CS2, за который она собрала 246 тысяч подписчиков на Twitch. Видео с её «эйсом» вошло в топ-4 самых популярных публикаций по CS2 на Reddit. Также Ольга исполнила свою 25-летнюю мечту — совершила прыжок с парашютом.
На российской премии стримеров Slay бабушка получила награду в номинации «Легенда Twitch».
Ранее сообщалось, что популярная стриминговая платформа Twitch может полностью прекратить работу в России. Представители заявили, что поддержание работы в РФ стало невыгодным с коммерческой точки зрения.