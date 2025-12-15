NYT: ЦРУ потеряло в Гималаях плутониевый генератор для шпионажа

В 1965 году сотрудники Центрального разведывательного управления США потеряли в районе Гималайских гор плутониевый генератор, необходимый для шпионского наблюдения за Китаем. Об этом 14 декабря сообщило издание The New York Times.
По данным источника, специально подготовленная команда американских и индийских альпинистов получила секретную задачу установить на вершине горы Нандадеви устройство для перехвата сигналов с компактным радиоизотопным источником питания SNAP-19C.
Экспедиция была близка к выполнению задания, однако из-за внезапного ухудшения погоды капитан М. С. Кохли принял решение временно оставить оборудование на леднике и спуститься вниз.
Когда команда вернулась в 1966 году, плутониевый генератор уже отсутствовал. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.
