NYT: ЦРУ потеряло в Гималаях плутониевый генератор для шпионажа

Местонахождение секретного плутониевого генератора остается неизвестным.

Источник: Комсомольская правда

В 1965 году сотрудники Центрального разведывательного управления США потеряли в районе Гималайских гор плутониевый генератор, необходимый для шпионского наблюдения за Китаем. Об этом 14 декабря сообщило издание The New York Times.

По данным источника, специально подготовленная команда американских и индийских альпинистов получила секретную задачу установить на вершине горы Нандадеви устройство для перехвата сигналов с компактным радиоизотопным источником питания SNAP-19C.

Экспедиция была близка к выполнению задания, однако из-за внезапного ухудшения погоды капитан М. С. Кохли принял решение временно оставить оборудование на леднике и спуститься вниз.

Когда команда вернулась в 1966 году, плутониевый генератор уже отсутствовал. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Ранее ЦРУ рассекретило данные о двух базах пришельцев на Земле. Речь идет об экспериментах Центрального разведывательного управления, которые проводились в 1970—1980 годах.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше