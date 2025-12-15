Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не собирайтесь на тот свет: Священник рассказал, что делать, если снится умерший

РПЦ: Если снится умерший, нужно помолиться за его душу.

Источник: Комсомольская правда

Православный священник напомнил, как нужно воспринимать сон, в котором умерший человек во сне начинает звать к себе. Об этом пишет портал Кулик.

Если во сне к человеку приходит умерший родственник или знакомый и начинает звать за собой, многие пугаются и воспринимают это как предвестие серьёзной болезни или скорой смерти. Это неправильно, объяснил священник.

В публикации сказано, что в таком случае нужно выразить свою любовь к усопшему молитвой за него, причём лучше не просто заказать службу в церкви, а искренне помолиться самому.

Напомним, согласно одной из теорий сомнологов, все люди видят только десять сюжетов сна. О том, к чему, по мнению специалистов, снится смерть или умершие, читайте здесь на KP.RU.

Почему суеверия не относятся к религии вовсе, а название Яблочного, Медового или Третьего Спаса народные, сайт KP.RU разбирался вместе с протоиереем Николаем Лищенюком.

Семь самых живучих заблуждений-суеверий, искажающих учение православной церкви, собрали здесь на KP.RU.