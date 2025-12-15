Не собирайтесь на тот свет: Священник рассказал, что делать, если снится умерший

Православный священник напомнил, как нужно воспринимать сон, в котором умерший человек во сне начинает звать к себе. Об этом пишет портал Кулик.
Если во сне к человеку приходит умерший родственник или знакомый и начинает звать за собой, многие пугаются и воспринимают это как предвестие серьёзной болезни или скорой смерти. Это неправильно, объяснил священник.
В публикации сказано, что в таком случае нужно выразить свою любовь к усопшему молитвой за него, причём лучше не просто заказать службу в церкви, а искренне помолиться самому.
