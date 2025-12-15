Прощание с Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке

Прощание с народным артистом России, знаменитым музыкантом и композитором Левоном Оганезовым, скончавшимся 13 декабря в возрасте 84 лет, состоится 16 декабря в Нью-Йорке, сообщается на его официальной странице в социальной сети. Похоронная церемония запланирована на 11:00 в похоронном бюро Ballard-Durand на Мэйпл-авеню в Уайт-Плейнс, после чего артиста предадут земле на кладбище Кенсико в Вальхалле, штат Нью-Йорк. Информация о его кончине и детали прощания были опубликованы его дочерью Марией.
Причиной смерти Левонa Оганезовa стало онкологическое заболевание. В некрологе, опубликованном семьёй, отмечается, что для поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом и человеком с искромётным юмором, а для близких — любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом.
Левон Оганезов родился в Москве и оставил яркий след в культуре как советский и российский артист. Он был широко известен как соведущий популярных телепрограмм «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна», снимался в кино, а также выступал в качестве аккомпаниатора, работая с такими звёздами, как Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина.
