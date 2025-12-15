Прощание с Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке

Прощание с народным артистом России, знаменитым музыкантом и композитором Левоном Оганезовым, скончавшимся 13 декабря в возрасте 84 лет, состоится 16 декабря в Нью-Йорке, сообщается на его официальной странице в социальной сети. Похоронная церемония запланирована на 11:00 в похоронном бюро Ballard-Durand на Мэйпл-авеню в Уайт-Плейнс, после чего артиста предадут земле на кладбище Кенсико в Вальхалле, штат Нью-Йорк. Информация о его кончине и детали прощания были опубликованы его дочерью Марией.