Названо количество россиян, болеющих гриппом или ОРВИ

«По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, по состоянию на первую декаду декабря 2025 года отмечается дальнейший рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ на всей территории РФ, составляя 94,6 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости выше еженедельного эпидемиологического порога на 17,2 процента», — сообщила Вахрушева.