Названо количество россиян, болеющих гриппом или ОРВИ

РИА Новости: каждый сотый россиянин сейчас болеет гриппом и другими ОРВИ.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Примерно каждый сотый житель России сейчас болеет гриппом и другими ОРВИ, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, по состоянию на первую декаду декабря 2025 года отмечается дальнейший рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ на всей территории РФ, составляя 94,6 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости выше еженедельного эпидемиологического порога на 17,2 процента», — сообщила Вахрушева.

По ее словам, на предыдущей — 48-й неделе — показатель был 78,6 на 10 тысяч.