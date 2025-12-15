«100 тысяч в год»: россияне получат новую семейную выплату

Семьи фактически получат кэшбэк за уплаченные налоги.
Семейная налоговая выплата, которая начнет действовать в России с 2026 года, в среднем составит 70−100 тысяч рублей в год и в ряде случаев может быть выше. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70−100 тысяч рублей. У кого-то даже и больше», — рассказала депутат.
Она отметила, что новую меру уже неофициально называют «13-й родительской зарплатой». Государство будет возвращать семьям 7 процентных пунктов из 13% уплаченного подоходного налога. Таким образом, фактическая налоговая нагрузка для родителей, имеющих право на выплату, снизится до 6% по итогам года. Претендовать на ежегодный возврат смогут мамы и папы как минимум двоих детей при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, а имущество соответствует установленным в законе параметрам и у получателя нет задолженности по алиментам.
Подать заявление на семейную выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через предусмотренные государством сервисы. На реализацию меры в федеральном бюджете заложено 119 млрд рублей.