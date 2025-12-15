Россия приветствует решение генассамблеи FIDE о полном допуске россиян

Заседание ассамблеи FIDE, на котором обсуждался этот вопрос, прошло в воскресенье в формате видеоконференции. В ходе голосования 61 делегат высказался за отмену всех ограничений для российских шахматистов, 51 — против. Однако позднее большинство участников поддержало альтернативный вариант — допуск под нейтральным флагом. Президент федерации Аркадий Дворкович заявил, что оба результата являются легальными, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом для окончательного прояснения ситуации.