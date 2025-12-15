Кадыров: Сыт по горло властью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии на ЧГТРК «Грозный» заявил, что «сыт по горло» властью и считает, что региону пошли бы на пользу «новые люди». Об этом стало известно в воскресенье, 14 декабря.
— Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если бы были люди другие, — заявил Кадыров, отвечая на вопрос о перспективах своего переизбрания в 2026 году.
Тем не менее, политик тут же смягчил свое заявление, подчеркнув, что готов баллотироваться, если соответствующее предложение поступит от президента России Владимира Путина и его поддержит народ. Кадыров также заверил, что намерен оставаться верным служению народу до конца жизни.
5 декабря главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кадырову присвоили это звание за его «достижения перед Россией» и «самоотверженную работу в государственных и общественных делах, направленную на развитие и укрепление социально-экономического потенциала» республики.
Ранее сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил медаль «Защитник Чеченской Республики».