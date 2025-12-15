Переживший Холокост уроженец СССР погиб, спасая жену во время теракта в Сиднее

В ходе трагических событий в Сиднее погиб русскоговорящий мужчина, переживший в детстве Холокост. По информации источника RT, знакомого с семьёй, Александр Клейтман ценой собственной жизни спас свою супругу, закрыв её собой от пуль нападавших.
Александр и его жена Лариса прожили вместе пятьдесят лет. В результате атаки женщина выжила, но находится в состоянии глубокого потрясения. Как отметил собеседник издания, трагична сама судьба Александра: будучи ребёнком, он сумел выжить в Холокосте, но погиб в мирное время в далёкой Австралии.
Александр Клейтман родился в Одессе. В 1941 году его семье удалось эвакуироваться от наступавшей войны. Своё детство он провёл в Кемеровской области, а позднее переехал во Львов. После распада Советского Союза супруги Клейтман приняли решение эмигрировать в Австралию.
Ранее сообщалось, что на месте теракта в Сиднее изъяли два самодельных взрывных устройства.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.