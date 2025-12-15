Переживший Холокост уроженец СССР погиб, спасая жену во время теракта в Сиднее

Александр и его жена Лариса прожили вместе пятьдесят лет. В результате атаки женщина выжила, но находится в состоянии глубокого потрясения. Как отметил собеседник издания, трагична сама судьба Александра: будучи ребёнком, он сумел выжить в Холокосте, но погиб в мирное время в далёкой Австралии.