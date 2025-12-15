Президента Федерации дзюдо России Соловейчика включили в базу «Миротворца»*

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик был внесён в базу «Миротворца»*. Об этом сообщает сам ресурс. «Миротворец»* обвинил 60-летнего функционера в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения названо участие Соловейчика в форуме «Россия — спортивная держава», который прошёл с 5 по 7 ноября в Самаре.