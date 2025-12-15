Залог за депутата Рады Скороход внесен: деньги передали третьи лица

За депутата Рады Анну Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тыс. гривен. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ее адвоката.
По словам защитника, залог был внесён «третьими лицами» 12 декабря. Адвокат не уточнил, кто именно передал деньги, отметив при этом, что сумма не принадлежит народным депутатам.
На данный момент Скороход находится в Киеве и носит электронный браслет. Её адвокат уже подал апелляцию с просьбой отменить контроль, аргументируя это тем, что депутат имеет право свободно перемещаться по территории Украины.
Ранее антикоррупционные органы Украины обвинили Анну Скороход в даче взятки. По версии следствия, её группа якобы предложила предпринимателю заплатить $250 тыс. за поддержку введения санкций против конкурирующей компании, при этом сама депутат выступала «гарантом» выполнения этого соглашения. Однако деньги так и не были переданы.