Залог за депутата Рады Скороход внесен: деньги передали третьи лица

Ранее антикоррупционные органы Украины обвинили Анну Скороход в даче взятки. По версии следствия, её группа якобы предложила предпринимателю заплатить $250 тыс. за поддержку введения санкций против конкурирующей компании, при этом сама депутат выступала «гарантом» выполнения этого соглашения. Однако деньги так и не были переданы.