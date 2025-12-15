Глава Нижнего Тагила лично вручил паспорта отличникам и активистам

В День Конституции России юным жителям Нижнего Тагила, отличникам и активистам, вручили паспорта гражданина РФ. Торжественная церемония прошла для подростков, которые хорошо учатся и участвуют в жизни города. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.