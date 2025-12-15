Глава Нижнего Тагила лично вручил паспорта отличникам и активистам

Церемония прошла 12 декабря.
В День Конституции России юным жителям Нижнего Тагила, отличникам и активистам, вручили паспорта гражданина РФ. Торжественная церемония прошла для подростков, которые хорошо учатся и участвуют в жизни города. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Поздравляю ребят и их родителей! Гордитесь своей страной, любите свой город и смело идите вперед — у вас все получится!» — сообщил Владислав Пинаев.
Всего на церемонии было несколько десятков подростков. Все они получили памятные обложки на новый документ.