Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нижнего Тагила лично вручил паспорта отличникам и активистам

В День Конституции России юным жителям Нижнего Тагила, отличникам и активистам, вручили паспорта гражданина РФ. Торжественная церемония прошла для подростков, которые хорошо учатся и участвуют в жизни города. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Церемония прошла 12 декабря.

В День Конституции России юным жителям Нижнего Тагила, отличникам и активистам, вручили паспорта гражданина РФ. Торжественная церемония прошла для подростков, которые хорошо учатся и участвуют в жизни города. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Поздравляю ребят и их родителей! Гордитесь своей страной, любите свой город и смело идите вперед — у вас все получится!» — сообщил Владислав Пинаев.

Всего на церемонии было несколько десятков подростков. Все они получили памятные обложки на новый документ.