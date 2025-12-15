Левон Оганезов будет похоронен в Нью-Йорке

Прощание с народным артистом России, известным пианистом и композитором Левоном Оганезовым, который скончался 13 декабря в возрасте 84 лет, пройдет в Нью-Йорке. Согласно информации, опубликованной на его странице в социальных сетях, церемония состоится во вторник, 16 декабря.
Панихида запланирована на 11:00 в похоронном бюро Баллард-Дюранд (Уайт Плейнс, Нью-Йорк). Похороны и погребение пройдут после церемонии на кладбище Кенсико в Вальхалле, Нью-Йорк. Так, артист будет предан земле в США.
— Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601; Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595, — говорится в сообщении в соцсетях.
13 декабря на 85-м году жизни скончался известный советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Народный артист России запомнился публике своей виртуозной игрой на фортепиано и искрометным юмором. Он был соведущим таких популярных программ, как «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». В качестве аккомпаниатора Оганезов сотрудничал с целым рядом звезд, включая Иосифа Кобзона, Владимира Винокура и Ларису Голубкину.