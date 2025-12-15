Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: при ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инфраструктура

Аварийные и оперативные службы в Белгороде приступили к ликвидации последствий ракетного удара, нанесённого ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Инженерная инфраструктура получила серьёзные повреждения в результате ракетного удара украинских формирований по Белгороду, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Враг нанёс ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Гладков добавил, что также в результате удара выбило стёкла в шести многоквартирных зданиях и одном частном доме.

Напомним, 13 декабря мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал о том, что в городе взрывотехники обезвредили боеприпас ВСУ, упавший рядом с социальным объектом.

14 декабря появилась информация, что в селе Ясные Зори Белгородского района беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилой дом, в результате чего один мирный житель получил минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения нижних конечностей. В доме, подвергшемся нападению БПЛА, вспыхнул пожар. Пострадавшего госпитализировали в Октябрьскую больницу для оказания первой помощи. Затем его перевезли в городскую клиническую больницу № 2 Белгорода.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше