Гладков: при ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инфраструктура

Инженерная инфраструктура получила серьёзные повреждения в результате ракетного удара украинских формирований по Белгороду, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Враг нанёс ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Гладков добавил, что также в результате удара выбило стёкла в шести многоквартирных зданиях и одном частном доме.
Напомним, 13 декабря мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал о том, что в городе взрывотехники обезвредили боеприпас ВСУ, упавший рядом с социальным объектом.
14 декабря появилась информация, что в селе Ясные Зори Белгородского района беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилой дом, в результате чего один мирный житель получил минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения нижних конечностей. В доме, подвергшемся нападению БПЛА, вспыхнул пожар. Пострадавшего госпитализировали в Октябрьскую больницу для оказания первой помощи. Затем его перевезли в городскую клиническую больницу № 2 Белгорода.