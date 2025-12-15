Эксперт рассказала, как рассчитать размер накопительной пенсии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россияне могут рассчитать размер выплат накопительной пенсии, разделив сумму накоплений на ожидаемый период выплат, который в этом и следующем году составляет 270 месяцев, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В 2025 году для расчета размера накопительной пенсии необходимо общую сумму пенсионных накоплений разделить на 270 месяцев (это ожидаемый период выплат, установленный на 2025 год)», — сказала Подольская.
При этом, по её словам, ожидаемый период выплат в 2026 году останется таким же и составит 270 месяцев. Если же ежемесячная сумма накопительной пенсии равна 10% от прожиточного минимума для пенсионеров (1 525 рублей в 2025 году) или меньше него, то накопленная пенсия будет выплачена единоразовой выплатой.
«Если больше 10%, то накопления разбиваются на ежемесячные платежи», — добавила эксперт.