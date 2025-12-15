Ричмонд
Reuters: Наводнения в марокканском Сафи унесли жизни минимум 21 человека

Спасательные работы продолжаются, пишет Reuters.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере 21 человек погиб в марокканском Сафи из-за внезапных наводнений. Об этом сообщает агентство Reuters.

По имеющейся информации, в результате стихии пострадали 32 человека. Ливневые дожди привели к затоплению жилых домов и магазинов, а также к смыву автомобилей. Многие дороги в Сафи оказались заблокированы.

Спасательные операции продолжаются. Местные жители выкладывают в соцсети видео и фотографии, на которых видно, как вода заполняет улицы и уносит машины. Автомобили сталкиваются друг с другом и двигаются «паровозиком» по течению воды.

Похожая ситуация произошла в августе в Индии. Там мощное наводнение вовсе смыло деревню, причем вместе с жителями. В результате случившегося пострадали, по меньшей мере, 50 человек. Все они числятся пропавшими без вести. В Сети уже появился ролик, на котором видно, как вода захлестывает дома.