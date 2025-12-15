Загадочный пророк назвал дату нового всемирного потопа: вот когда нужно прыгать в лодку

Загадочный проповедник по имени Эбо Ноа утверждает, что 25 декабря Землю якобы накроет всемирный потоп. Издание Ghana Web утверждает, что пророк является жителем Ганы, при этом никто не знает точно, где он живёт.
Эбо Ноа в социальных сетях заявил о видении великих ливней и разрушений и утверждает, что уже построил несколько лодок-ковчегов. На ковчеге пророк намерен провести три года. По его мнению, всемирный потоп будет продолжаться именно столько времени.
При этом некоторые пользователи сети высказывают мнение, что Эбо Ноа не существует в реальности, а пророк является продуктом нейросети.
Ранее южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела заявлял, что конец света наступит 23 и 24 сентября 2025 года. Указанная дата прошла, а человечество всё ещё существует.
Напомним, математики из Массачусетского университета предполагают, что в 2050 году человеческую цивилизацию ждет полный коллапс.
Также напомним, что Исаак Ньютон предсказал наступление конца света в 2060 году. Это предсказание он сделал более 300 лет назад, основываясь на библейских пророчествах и математических расчётах.