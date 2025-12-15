Пенсионеры получат двойную выплату перед Новым годом

Мера коснется двух типов пенсионеров.
С декабря часть российских пенсионеров получит повышенные выплаты: россиянам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, начнут перечислять двойную фиксированную выплату к страховой пенсии, а ряду других пожилых граждан в этом месяце придут сразу две страховые пенсии. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Бессрочную надбавку в беззаявительном порядке получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. А на дополнительную выплату могут рассчитывать те, кто получает пенсию в первые 11 дней месяца», — сообщила Стенякина. Надбавка по достижении 80-летнего возраста назначается автоматически и не требует обращения в Пенсионный фонд.
Парламентарий уточнила, что граждане, достигшие 80-летнего возраста, будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 17 815,4 рублей. Мера распространяется только на получателей страховой пенсии. Остальные пенсионеры в декабре получат две страховые пенсии, поскольку перечисление январских выплат перенесут из-за новогодних праздников. При этом второй платеж не считается дополнительной пенсией, а представляет собой аванс за январь с сохранением общего годового размера пенсионных начислений.