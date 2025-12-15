Пенсионеры получат двойную выплату перед Новым годом

Парламентарий уточнила, что граждане, достигшие 80-летнего возраста, будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 17 815,4 рублей. Мера распространяется только на получателей страховой пенсии. Остальные пенсионеры в декабре получат две страховые пенсии, поскольку перечисление январских выплат перенесут из-за новогодних праздников. При этом второй платеж не считается дополнительной пенсией, а представляет собой аванс за январь с сохранением общего годового размера пенсионных начислений.