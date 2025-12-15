Лукашенко передал Дональду Трампу икону, а Меланье — ювелирное украшение

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал подарки для президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи через спецпосланника США в Минске Джона Коула. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1» по итогам двухдневных закрытых переговоров, прошедших 12−13 декабря.
Лукашенко передал Коулу икону христианского святого Николая, отметив, что Трамп очень уважает этого святого. Для Меланьи Трамп подготовил «утонченное ювелирное изделие» с белорусскими васильками. Кроме того, глава Беларуси передал Коулу напитки.
— Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого — прим. «ВМ») Николая, — сказал Лукашенко, передавая Коулу подарочную коробку.
Переговоры, в рамках которых обсуждалась необходимость нормализации отношений между Минском и Вашингтоном, прошли за закрытыми дверями. Лукашенко также пообщался с супругой Коула, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, пригласив ее снова посетить Беларусь передает РИА Новости.
13 декабря стало известно, что Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты республики Виктора Бабарико. Всего в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, «в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли», Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран, в том числе политическую активистку Марию Колесникову, а также правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.