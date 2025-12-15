Лукашенко передал Дональду Трампу икону, а Меланье — ювелирное украшение

13 декабря стало известно, что Лукашенко помиловал бывшего кандидата в президенты республики Виктора Бабарико. Всего в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, «в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли», Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран, в том числе политическую активистку Марию Колесникову, а также правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.