В России призвали штрафовать работодателей за запрет девушкам заводить семью

Закон стоит на страже материнства и детства, и попытки обойти его циничными формулировками в контракте должны пресекаться самым решительным образом, уверен парламентарий. Для работодателей, практикующих подобный произвол, уже существует ответственность. За дискриминацию в сфере труда предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он составляет до пяти тысяч рублей, а для организаций — до пятидесяти тысяч. Если же работодатель необоснованно откажет в приёме на работу или уволит беременную женщину или мать малолетнего ребёнка, его действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление по 145-й статье Уголовного кодекса с наказанием в виде штрафа до двухсот тысяч рублей.