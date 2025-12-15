Собянин сообщил об уничтожении ещё одного БПЛА, летевшего на Москву

Напомним, ранее также сообщалось, что 14 декабря с 16:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны предотвратили удары беспилотников украинских формирований по объектам на территории восьми российских регионов. По данным Минобороны РФ, в небе над Белгородской областью военные нейтрализовали 24 БПЛА, над Брянской — 17, над Тульской — пять, над Курской — три. Также по два беспилотника было сбито над Калужской, Рязанской и Московской областями, и один — над Воронежской.