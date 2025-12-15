Собянин сообщил об уничтожении ещё одного БПЛА, летевшего на Москву

Российские военные обезвредили ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который двигался в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Ранее он написал о другом вражеском дроне, сбитом на подлёте к городу силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.
«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — отметил мэр в своём в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что на место падения фрагментов вражеского БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, ранее также сообщалось, что 14 декабря с 16:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны предотвратили удары беспилотников украинских формирований по объектам на территории восьми российских регионов. По данным Минобороны РФ, в небе над Белгородской областью военные нейтрализовали 24 БПЛА, над Брянской — 17, над Тульской — пять, над Курской — три. Также по два беспилотника было сбито над Калужской, Рязанской и Московской областями, и один — над Воронежской.
14 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал о гибели мирного жителя при атаке украинского дрона. Это произошло в селе Подывотье Севского района. Глава региона отметил, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.