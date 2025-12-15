Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного БПЛА, летевшего на Москву

Мэр Москвы отметил на место падения фрагментов сбитого БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные обезвредили ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который двигался в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ранее он написал о другом вражеском дроне, сбитом на подлёте к городу силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — отметил мэр в своём в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на место падения фрагментов вражеского БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

Напомним, ранее также сообщалось, что 14 декабря с 16:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны предотвратили удары беспилотников украинских формирований по объектам на территории восьми российских регионов. По данным Минобороны РФ, в небе над Белгородской областью военные нейтрализовали 24 БПЛА, над Брянской — 17, над Тульской — пять, над Курской — три. Также по два беспилотника было сбито над Калужской, Рязанской и Московской областями, и один — над Воронежской.

14 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал о гибели мирного жителя при атаке украинского дрона. Это произошло в селе Подывотье Севского района. Глава региона отметил, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше