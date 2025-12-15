Ричмонд
В Госдуме назвали размер ежегодной семейной выплаты для россиян

Буцкая: Семейная налоговая выплата будет составлять 70−100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне с 2026 года смогут получать семейную налоговую выплату, средний размер которой составит от 70 до 100 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что право на неё имеют семьи, в которых два и более ребенка, а среднедушевые доходы ниже, чем полтора прожиточных минимума. Семейная выплата, по сути, представляет собой частичный возврат уплаченных налогов.

«Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70−100 тыс. рублей. У кого-то даже и больше», — сказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Напомним, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного за прошлый год налога на доходы (НДФЛ). Его ставка составит 6%. Все, что было уплачено свыше — вернётся в семью.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эта и другие инициативы направлены на улучшение благосостояния российских семей и создание условий для повышения рождаемости.