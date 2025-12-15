В Госдуме назвали размер ежегодной семейной выплаты для россиян

«Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70−100 тыс. рублей. У кого-то даже и больше», — сказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.