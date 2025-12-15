Ричмонд
ВКС РФ впервые применили планирующие авиабомбы по Одесской области

Уточняется, что целью атаки, стал железнодорожный и автомобильный мост в поселке Затока. Этот объект критически важен для получения Украиной военных грузов из Европы, и он уже неоднократно подвергался ударам.

Бомбардировщики Су-34 работали под прикрытием истребителей. Кроме того, по населенному пункту были запущены беспилотники типа «Герань», передает Газета.Ru со ссылкой на источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) могли нанести удар ракетами «Кинжал» по секретному подземному объекту украинской армии. Такое мнение в пятницу, 12 декабря, выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

До этого российские военные обнаружили спрятанную в тоннеле технику НАТО, которую бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали использовать в ходе контратаки на Купянск.

