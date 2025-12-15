Турецкие следователи проверили телефон пропавшего российского пловца Свечникова

Мать Николая, Галина, ранее прибывшая в Стамбул для получения актуальной информации по делу, в интервью агентству также опровергла распространявшиеся слухи о том, что её сын якобы скрылся от участия в СВО или уехал к другой семье. По данным генерального консульства РФ в Стамбуле, активные поиски в водах Босфора были прекращены ещё в конце октября, однако жандармерия продолжает работу по установлению всех обстоятельств исчезновения.