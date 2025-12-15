Ричмонд
Турецкие следователи проверили телефон пропавшего российского пловца Свечникова

Турецкие следственные органы, изучив мобильный телефон российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в Босфорском проливе, не нашли в нём каких-либо свидетельств угроз или предсмертных записок. Об этом сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман, которая вместе с матерью спортсмена Галиной получила устройство у прокуратуры.

По её словам, следователи тщательно проверили телефон, чтобы исключить данные версии, но ничего подобного обнаружено не было.

Мать Николая, Галина, ранее прибывшая в Стамбул для получения актуальной информации по делу, в интервью агентству также опровергла распространявшиеся слухи о том, что её сын якобы скрылся от участия в СВО или уехал к другой семье. По данным генерального консульства РФ в Стамбуле, активные поиски в водах Босфора были прекращены ещё в конце октября, однако жандармерия продолжает работу по установлению всех обстоятельств исчезновения.

Ранее сообщалось, что родственники пропавшего в Босфоре россиянина больше двух месяцев ищут правду.

