Родителям назвали причины, почему ребенок уходит «в телефон»

«Любой человек выберет общение, а не гаджет, не мультик, не кино. Поэтому, если почему-то ребенок вместо общения с друзьями сидит в телефоне и это его выбор, то это повод для того, чтобы поговорить, а что случилось», — пояснила эксперт.