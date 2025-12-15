Ричмонд
Родителям назвали причины, почему ребенок уходит «в телефон»

Психолог Рябкова: ребенок может прятаться в гаджете из-за внутренних проблем.

Источник: Комсомольская правда

Ребенок может часами сидеть в телефоне не только из-за интереса к играм или соцсетям. Часто это тревожный сигнал. Об этом KP.RU рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова.

«Любой человек выберет общение, а не гаджет, не мультик, не кино. Поэтому, если почему-то ребенок вместо общения с друзьями сидит в телефоне и это его выбор, то это повод для того, чтобы поговорить, а что случилось», — пояснила эксперт.

По ее словам, сначала нужно выяснить, что стоит за таким поведением. Это может быть ссора с друзьями, проблемы в школе или эмоциональное напряжение. Важно спросить, что происходит, и сделать это спокойно, без критики и обвинений.

Если ребенок перестал общаться со сверстниками, избегает разговоров с близкими, грустит и ищет утешение в смартфоне, это может быть признаком внутреннего конфликта или подавленного настроения.

Ранее психолог Юлия Токарчук отмечала, что гаджет с пеленок тормозит речь и общение ребенка.