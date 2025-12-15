Life.ru выяснил, как защитить лапы собак от реагентов во время прогулки

«Реагенты на дорогах — это большая проблема, которую многие владельцы собак недооценивают. Сами-то они надевают ботинки на толстой подошве и так далее. Мы с вами гуляем и не понимаем, что эти реагенты крайне опасны для собак. Они разъедают кожу, подушечки лап, могут, конечно, появиться экземы, различные другие заболевания. Собаке очень дискомфортно, очень больно, и очень правильно акцентировать на этом внимание», — подчеркнул эксперт.