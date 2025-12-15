Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. 2026 год — последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста. На пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, рассказала агентству «Прайм» эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
«Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60 лет», — объяснила она.
Для тех, кто изъявит желание отложить выход на заслуженный отдых, предусмотрено начисление повышенных коэффициентов повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это может быть интересно тем, кто не накопил минимально необходимых баллов ИПК, подчеркнула Подольская.