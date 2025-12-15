Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Для тех, кто изъявит желание отложить выход на заслуженный отдых, предусмотрено начисление повышенных коэффициентов повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это может быть интересно тем, кто не накопил минимально необходимых баллов ИПК, подчеркнула Подольская.