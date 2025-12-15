В Госдуме рассказали о запланированных на декабрь мерах по поддержке пенсионеров

Ранее стало известно, что россияне могут существенно увеличить пенсию по старости, если отложат её оформление. При отсрочке выплаты на 5 лет размер пенсии может вырасти примерно на 40%. При этом максимальный срок, на который допускается отсрочка, — 10 лет. Важно, что она является добровольной — каждый решает самостоятельно, когда начать получать пенсию. Этот механизм особенно полезен для тех, кто планирует работать после достижения пенсионного возраста.