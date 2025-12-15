В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево есть тайные свидетели

В рамках масштабного уголовного дела о хищении средств у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево» проходят около десяти тайных свидетелей. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с деталями расследования.
По данным следствия, преступная группа, включавшая в себя в том числе сотрудников линейного управления МВД в аэропорту, целенаправленно выбирала в качестве жертв военнослужащих, возвращавшихся с фронта. Им инкриминируются кражи, вымогательство и мошенничество, причём большинство эпизодов связано с завышением цен на такси для бойцов. На данный момент по делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор схемы Алексей Кабочкин.
Кроме того, как ранее передавало агентство со ссылкой на источники, в деле упоминаются главарь группировки «Лобненские» и его сын. Последний содержится в одном из московских СИЗО, в то время как его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.
