В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево есть тайные свидетели

По данным следствия, преступная группа, включавшая в себя в том числе сотрудников линейного управления МВД в аэропорту, целенаправленно выбирала в качестве жертв военнослужащих, возвращавшихся с фронта. Им инкриминируются кражи, вымогательство и мошенничество, причём большинство эпизодов связано с завышением цен на такси для бойцов. На данный момент по делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор схемы Алексей Кабочкин.