Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии приспустят флаги в знак траура и скорби о жертвах теракта в Сиднее

Власти Австралии приспустят национальные флаги в понедельник в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее. Об этом сообщил офис премьер-министра Энтони Альбанезе.

Источник: Life.ru

«В знак траура и уважения, а также в соответствии с протоколом, австралийский национальный флаг должен быть приспущен в понедельник, 15 декабря 2025 года, на всех зданиях и учреждениях, занимаемых австралийскими правительственными и связанными с ними ведомствами. Другие организации также могут принять участие», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, 14 декабря на пляже Бонди произошла стрельба во время празднования Хануки. В результате происшествия погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения. Нападение квалифицировано полицией как теракт. Стрелявшие — отец и сын. Один из нападавших был убит, второй находится в критическом состоянии. На месте происшествия сапёры обезвредили самодельное взрывное устройство.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.