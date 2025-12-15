В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения

Аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного временно приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сегодня утром, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточняется в сообщении.
Немногим ранее в воздушном пространстве вокруг аэропортов Домодедово и Жуковский также 14 декабря были введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов.
Напомним, на этой неделе российские средства ПВО за сутки сбили 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В тот же день силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Черного моря.