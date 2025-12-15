В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения

Напомним, на этой неделе российские средства ПВО за сутки сбили 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В тот же день силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Черного моря.