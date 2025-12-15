Атаку БПЛА отразили в Ростове-на-Дону

Беспилотную атаку отразили в Ростовской области.
Над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону силами противовоздушной обороны была отражена атака дронов. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
«Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется», — сообщил глава города Александр Скрябин.
