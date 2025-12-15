Сильные морозы до −40 ожидаются в ЯНАО в течение недели

Наибольшие морозы прогнозируются в Новом Уренгое: температура достигнет −38 градусов.
В период с 15 по 21 декабря на территории Ямала ожидается морозная погода. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки −38 градусов, существенное похолодание ожидается во второй половине недели.
«В понедельник 15 декабря на территории округа переменная облачность, небольшой снег. Ночью похолодание до −27 градусов. Днем −20, −25. Ветер местами порывами до 13 м/с», — говорится на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. Во вторник ночью будет холоднее, температура воздуха будет опускаться до −29 градусов, днем в среднем температура воздуха составит −20.
Какая погода будет в Салехарде: 15 — 21 декабря.
В первые дни недели в Салехарде ожидается усиленный ветер с порывами до 12 м/с. С середины недели прогнозируется понижение температуры: в ночные часы столбик термометра местами может опускаться до −34.
Понедельник, 15 декабря. Ночь −29, день −23. Малооблачно, ветер 7−12 м/с. Вторник, 16 декабря. Ночь −26, день −24. Облачно, снег, ветер 6−12 м/с. Среда, 17 декабря. Ночь −25, день −25. Облачно, снег, ветер 3−6 м/с. Четверг, 18 декабря. Ночь −33, день −24. Малооблачно, ветер 1−2 м/с. Пятница, 19 декабря. Ночь −34, день −33. Малооблачно, ветер 2−3 м/с. Суббота, 20 декабря. Ночь −34, день −25. Пасмурно, снег, ветер 2−3 м/с. Воскресенье, 21 декабря. Ночь −30, день −26. Облачно, ветер 2−3 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое.
В течение предстоящей недели в Новом Уренгое будет сохраняться сильный мороз: в ночные часы столбики термометров местами опустятся до −38 градусов. Существенное понижение температуры прогнозируется с четверга.
Понедельник, 15 декабря. Ночь −26, день −20. Малооблачно, ветер 5−7 м/с. Вторник, 16 декабря. Ночь −27, день −24. Облачно, снег, ветер 5−8 м/с. Среда, 17 декабря. Ночь −24, день −21. Пасмурно, снег, ветер 2−4 м/с. Четверг, 18 декабря. Ночь −32, день −23. Облачно, снег, ветер 2−3 м/с. Пятница, 19 декабря. Ночь −38, день −33. Малооблачно, ветер 2−3 м/с. Суббота, 20 декабря. Ночь −38, день −32. Малооблачно, ветер 4−5 м/с. Воскресенье, 21 декабря. Ночь −35, день −30. Облачно, снег, ветер 4−5 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 15 по 21 декабря.
В Ноябрьске также ожидается морозная погода с понижением температуры воздуха до −35 градусов. Самыми холодными днями станут пятница и суббота.
Понедельник, 15 декабря. Ночь −23, день −12. Пасмурно, снег, ветер 5−10 м/с. Вторник, 16 декабря. Ночь −18, день −11. Облачно, снег, ветер 4−9 м/с. Среда, 17 декабря. Ночь −21, день −18. Пасмурно, снег, ветер 3−5 м/с. Четверг, 18 декабря. Ночь −30, день −21. Облачно, снег, ветер 3−5 м/с. Пятница, 19 декабря. Ночь −35, день −31. Малооблачно, снег, ветер 3−6 м/с. Суббота, 20 декабря. Ночь −35, день −31. Малооблачно, снег, ветер 4−7 м/с. Воскресенье, 21 декабря. Ночь −31, день −26. Малооблачно, ветер 4−7 м/с.