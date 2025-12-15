Сильные морозы до −40 ожидаются в ЯНАО в течение недели

«В понедельник 15 декабря на территории округа переменная облачность, небольшой снег. Ночью похолодание до −27 градусов. Днем −20, −25. Ветер местами порывами до 13 м/с», — говорится на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. Во вторник ночью будет холоднее, температура воздуха будет опускаться до −29 градусов, днем в среднем температура воздуха составит −20.