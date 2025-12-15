Орбан поставил под сомнение будущее Рютте в НАТО из-за его заявлений о России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может покинуть свой пост из-за недавних громких заявлений о возможном конфликте с Россией.
В интервью порталу Mandiner Орбан выразил обеспокоенность словами Рютте, отметив, что они «противоречат тому, что говорят американцы». Венгерский лидер задался вопросом о реакции президента США и о том, сохранит ли Рютте свою должность после этого.
Орбан также охарактеризовал текущую ситуацию в Североатлантическом альянсе как «невиданную», заявляя о расколе мнений: по его словам, «США хотят мира, а Европа хочет войны», говорится в сообщении.
Ранее Рютте заявил, что НАТО якобы является следующей целью России и жители Европы должны быть готовы к войне, подобной той, «которую пережили их деды». По его словам, президент России Владимир Путин якобы занимается «построением империи».
На заявление Рютте также отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по его словам, генсек НАТО не понимает, о чем говорит, когда призывает европейцев готовиться к войне.