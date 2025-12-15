Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан поставил под сомнение будущее Рютте в НАТО из-за его заявлений о России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может покинуть свой пост из-за недавних громких заявлений о возможном конфликте с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может покинуть свой пост из-за недавних громких заявлений о возможном конфликте с Россией.

В интервью порталу Mandiner Орбан выразил обеспокоенность словами Рютте, отметив, что они «противоречат тому, что говорят американцы». Венгерский лидер задался вопросом о реакции президента США и о том, сохранит ли Рютте свою должность после этого.

Орбан также охарактеризовал текущую ситуацию в Североатлантическом альянсе как «невиданную», заявляя о расколе мнений: по его словам, «США хотят мира, а Европа хочет войны», говорится в сообщении.

Ранее Рютте заявил, что НАТО якобы является следующей целью России и жители Европы должны быть готовы к войне, подобной той, «которую пережили их деды». По его словам, президент России Владимир Путин якобы занимается «построением империи».

На заявление Рютте также отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по его словам, генсек НАТО не понимает, о чем говорит, когда призывает европейцев готовиться к войне.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше