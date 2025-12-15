Украинские спецслужбы вербуют россиян в дейтинг-приложениях

Украинские спецслужбы «прикрывались» девушками и знакомились с школьниками.
Украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты знакомств, используя легенду о романтическом знакомстве. В ноябре по такой схеме в Москве были вовлечены как минимум двое школьников, один из которых поджег магазин «Военторг» и релейный шкаф на железной дороге, а другой попытался устроить поджог в кинотеатре в торговом центре «Авиапарк». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на переписку подростков с кураторами.
«Украинские спецслужбы перешли к тактике вербовки российских подростков в популярных чатах знакомств. Под видом девушек, готовых прийти на свидание, кураторы выясняют у детей адреса ближайших ТЦ, а затем отправляют им в чате видеосообщение от мужчины в военной форме, который благодарит за “помощь ВСУ”», — сообщают «Известия».
Со школьниками связываются новые собеседники, которые представляются сотрудниками ФСБ. Подросткам заявляют о якобы возбужденном в их отношении уголовном деле о государственной измене. Детям объясняют, что избежать «дела» они могут только в том случае, если согласятся выполнить ряд «секретных заданий» — при этом речь идет о преступлениях на территории России, в том числе поджогах объектов инфраструктуры и коммерческих объектов.
Один из московских школьников 12 ноября по указанию куратора поджег магазин «Военторг», затем релейный шкаф на железной дороге, а позже попытался поджечь кинотеатр в Одинцове. Второй подросток был задержан 13 ноября при попытке поджога зрительного зала в кинотеатре, расположенном в ТЦ «Авиапарк» в Москве. В обоих случаях задания подросткам давал один и тот же человек, который представлялся «сотрудником ФСБ».
Оба школьника изначально познакомились с «девушками» в одном и том же чате знакомств. После перехода общения в частные переписки схема действий повторялась: фиктивное приглашение на свидание, выяснение локации, видеосообщение от мужчины в военной форме с благодарностью за «помощь ВСУ», а затем появление «силовиков», требующих выполнения новых поручений.