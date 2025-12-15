Украинские спецслужбы вербуют россиян в дейтинг-приложениях

Украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты знакомств, используя легенду о романтическом знакомстве. В ноябре по такой схеме в Москве были вовлечены как минимум двое школьников, один из которых поджег магазин «Военторг» и релейный шкаф на железной дороге, а другой попытался устроить поджог в кинотеатре в торговом центре «Авиапарк». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на переписку подростков с кураторами.