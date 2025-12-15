Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году

2026 год завершает переходный период, в течение которого поэтапно повышается общеустановленный возраст для выхода на пенсию. Как пояснила агентству «Прайм» эксперт Татьяна Подольская, пенсионерами в этом году станут мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины 1967 года рождения.
После окончания переходного периода будет действовать общее правило: мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет. Для граждан, которые решат добровольно отложить получение пенсии, предусмотрены специальные стимулирующие меры. Им будут начисляться повышенные коэффициенты как к фиксированной выплате, так и к величине индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Как отметила Подольская, такая возможность может быть особенно полезной для тех, кто не успел накопить минимально необходимое количество пенсионных баллов.
