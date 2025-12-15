Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году

После окончания переходного периода будет действовать общее правило: мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет. Для граждан, которые решат добровольно отложить получение пенсии, предусмотрены специальные стимулирующие меры. Им будут начисляться повышенные коэффициенты как к фиксированной выплате, так и к величине индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).