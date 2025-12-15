Челябинцев зовут работать тайными покупателями, чтобы были деньги на подарки

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области стали вдвое чаще интересоваться подработкой, особенно в сфере общепита, где средний заработок составляет около 32 тысяч рублей. Наиболее востребованными остаются вакансии продавцов-кассиров, однако теперь челябинцам предлагают и альтернативный формат временной занятости в виде работы тайными покупателями через тот же сервис.