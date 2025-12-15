Челябинцев зовут работать тайными покупателями, чтобы были деньги на подарки

За проверку товаров обещают платить деньги в Челябинске.
В Челябинске ищут людей, готовых поработать тайными покупателями. За каждое выполненное задание обещают до 1500 рублей на подарки к празднику. Об этом говорится в объявлении.
«Ищем внимательных тайных покупателей, которые будут проверять работу партнерских компаний. Оплата за каждое выполненное задание от 800 до 1500 рублей», — отмечается на сайте Avito.
В интернете есть отзывы, в которых сообщается о трудностях такой работы. Кроме того, бывают случаи, когда соискателей обманывали с оплатой.
Ранее сообщалось, что жители Челябинской области стали вдвое чаще интересоваться подработкой, особенно в сфере общепита, где средний заработок составляет около 32 тысяч рублей. Наиболее востребованными остаются вакансии продавцов-кассиров, однако теперь челябинцам предлагают и альтернативный формат временной занятости в виде работы тайными покупателями через тот же сервис.