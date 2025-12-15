Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцев зовут работать тайными покупателями, чтобы были деньги на подарки

В Челябинске ищут людей, готовых поработать тайными покупателями. За каждое выполненное задание обещают до 1500 рублей на подарки к празднику. Об этом говорится в объявлении.

За проверку товаров обещают платить деньги в Челябинске.

В Челябинске ищут людей, готовых поработать тайными покупателями. За каждое выполненное задание обещают до 1500 рублей на подарки к празднику. Об этом говорится в объявлении.

«Ищем внимательных тайных покупателей, которые будут проверять работу партнерских компаний. Оплата за каждое выполненное задание от 800 до 1500 рублей», — отмечается на сайте Avito.

В интернете есть отзывы, в которых сообщается о трудностях такой работы. Кроме того, бывают случаи, когда соискателей обманывали с оплатой.

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области стали вдвое чаще интересоваться подработкой, особенно в сфере общепита, где средний заработок составляет около 32 тысяч рублей. Наиболее востребованными остаются вакансии продавцов-кассиров, однако теперь челябинцам предлагают и альтернативный формат временной занятости в виде работы тайными покупателями через тот же сервис.