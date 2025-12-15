Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках

Лариса Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 317 миллионов рублей. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.