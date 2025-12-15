Учёные раскрыли неочевидный секрет хорошего секса

Ранее учёные опубликовали исследование, которое показало, что интимная близость и связанные с ней гормоны, в частности окситоцин, могут значительно ускорять заживление ран, увеличивая скорость регенерации тела до двух раз. Учёные провели эксперимент с участием 80 молодых добровольцев, состоящих в романтических отношениях. Участникам были нанесены незначительные контролируемые порезы на предплечьях, после чего они были разделены на четыре группы для оценки влияния окситоцина и различных форм эмоционального взаимодействия.